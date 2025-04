Tiffany Stratton ruge fuerte: «Charlotte Flair no lo esperaba»

Tiffany Stratton, la actual Campeona WWE, aborda su polémica promo con Charlotte Flair camino al combate titular que tendrán en WrestleMania 41.

Una promo impactante en la que supuestamente ambas se salieron del guion y que provocó mucho revuelo. Veamos qué dice «Tiffy» en The Babyfaces Podcast:

“Siendo tan nueva en este negocio y tan nueva como campeona, no creo que ella realmente esperara que yo me le plantara, y no creo que esperara que le respondiera de esa manera”, dice la monarca sobre sus intercambios insperados con la retadora en Friday Night SmackDown el pasado viernes por la noche. “Lo único que diré es que es televisión en vivo, y las apuestas están altas”.

«Estamos camino a WrestleMania. Tengo el título, quiero conservar el título. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, y la gente quiere ver nuestra lucha. Creo que hicimos un muy buen trabajo haciendo que la gente quiera ver nuestro combate y se involucre en nuestra historia. Ahora, estoy lista para dar la mejor lucha femenina de la historia y lista para entrar en guerra”.