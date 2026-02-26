Tiffany Stratton revela motivo de su reciente ausencia

Tiffany Stratton perdió el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill en el Saturday Night’s Main Event del 1 de noviembre, un combate que no solo le costó el título, sino que provocó que se ausentara por un buen rato, repareciendo recién en la última edición del Royal Rumble, que se llevó a cabo en Arabia Saudita.

► Tiffany Stratton buscará ser nuevamente Campeona

Recientemente, se pudo conocer que la larga ausencia de Tiffany Stratton de la televisión de la WWE no fue solo una consecuencia de la historia, ya que recientemente ha confirmado exactamente qué la mantuvo apartada durante meses.

Al respecto, la ex campeona WWE habló recientemente sobre la situación en una entrevista con ESPN antes de su participación en Elimination Chamber, donde dejó claro que la lesión y la pérdida del título están directamente relacionadas. Señaló directamente a Jade Cargill como el punto de inflexión que lo provocó todo.

«Ahora mismo, la Campeona WWE es Jade Cargill, y ella me lesionó la rodilla hace un par de meses y, lamentablemente, perdí mi título contra ella».

Esa lesión obligó a Stratton a alejarse de la competición en el ring, lo que frenó su impulso durante varias semanas, pero ha logrado llegar a tiempo para esta ruta hacia WrestleMania, y en estos momentos se encuentra clasificada para el combate de Elimination Chamber, donde tiene un objetivo claro: recuperar lo que cree que nunca debió haber perdido.

«Así que en Elimination Chamber, ganaré y recuperaré mi título ante Jade Cargill«.

No obstante, para lograr su objetivo, Stratton tendrá que sobrevivir a un combate brutal que incluye a Rhea Ripley, Alexa Bliss, Kiana James, Asuka y Raquel Rodríguez. De salir victoriosa, se asegurará un combate por el campeonato WWE contra Jade Cargill en WrestleMania 42, en lo que sería una revancha para la ex Campeona.