Tiffany Stratton recuerda sus primeras amistades en WWE

Hoy en día, Tiffany Stratton es una de las principales estrellas de la división femenil y es la actual Campeona WWE, tras canjear su oportunidad titular garantizada frente a Nia Jax para conquistar el título en el primer episodio de SmackDown del 2025

► Tiffany Stratton destaca su amistad con Nia Jax

Como muchas de las actuales estrellas de la WWE, Tiffany Stratton inició su aventura en NXT y entrenando en el Performance Center. Durante una entrevista reciente en «The Rich Eisen Show», la Campeona WWE recordó su tiempo en allí y las amistades que hizo en aquel entonces, destacando nombres como Solo Sikoa y Malik Blade.

«Solo Sikoa era uno de ellos. Firmamos juntos. ¿Quién más? Tuve a Malik Blade en mi clase de prueba. Tenía… Esos son los dos que recuerdo»

«Era la única chica en mi grupo de firmas, así que durante mucho tiempo no tuve novias. Al principio fue muy solitario, pero mejoró.»

Una vez que llegó al elenco principal, Tiffany Stratton logró hacer nuevas amigas, como la ex campeona WWE Nia Jax, con quien creó un vínculo a lo largo de un vuelo de 19 horas hacia Australia.

«Ay, quiero muchísimo a Nia, no puedo elogiarla lo suficiente. La primera vez que nos conocimos de verdad fue en el vuelo a Australia. Enseguida se sentó a mi lado. Desde entonces, hemos estado muy unidas, y ha sido increíble tenerla cerca.»

Además, es bastante conocido que mantiene una relación sentimental con Ludwig Kaiser desde sus tiempos en NXT, aunque actualmente trabajan para marcas separadas.