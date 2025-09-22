Tras portar por meses el Maletín de Money in the Bank, Tiffany Stratton canjeó oficialmente su oportunidad titular garantizada frente a Nia Jax para conquistar el Campeonato Femenil WWE en el primer episodio de SmackDown del 2025. Desde entones, ha ido sumando algunas defensas exitosas y continúa siendo la máxima monarca de la división dentro de la marca azul.

► Tiffany Stratton canjeó su oportunidad contra Nia Jax

Durante una entrevista reciente con «No-Contest Wrestling», Tiffany Stratton reflexionó sobre este hito en su carrera, del que, admitió, no era consciente desde hacía mucho tiempo, pero mencionó que le pidió a sus padres que estuvieran pendientes de ese programa.

«En realidad, no les dije a mis padres que iba a canjear. Solo les dije: ‘Asegúrense de ver SmackDown esta noche, por favor’, porque a veces están ocupados y no lo ven. Así que les dije: ‘Despejen su agenda. Vean SmackDown esta noche. Tengo un combate’. Mis padres estaban atónitos. No sabían que iba a ser campeona y pensaban que era lo mejor del mundo. Su hija, que solo llevaba casi un año en SmackDown en ese momento, como tres años en el negocio, ganó un título. Estaban asombrados.»

«Estaba asombrada de mí misma. No podía creerlo. No sabía que estaba pasando ese día. En definitiva, fue un día genial para mí. Solo fue un canje. Simplemente hice mi moonsault, así que no tuve ningún estrés ni tuve que preocuparme por una lucha de 20 minutos. Fue un día genial para mí.»

Momentos antes del canje de Stratton, Nia Jax había retenido con éxito el Campeonato Femenino de la WWE tras vencer a Naomi, y Stratton, aliada en ese entonces, tomó a Jax desprevenida atacándola con el maletín a ella y a Candice LeRae (quien también era su aliada). Bianca Belair le aplicó un KOD a la entonces Campeona, lo cual le permitió a Tiffany lograr la victoria y el título con su Moonsault.