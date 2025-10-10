Tiffany Stratton se ha estado destacando en su paso por el elenco principal, derrotando a algunas de las figuras más prominentes de la división femenil, incluyendo a Charlotte Flair en WrestleMania 41. Ahora se dirige a un combate de campeona contra campeona en Crown Jewel contra Stephanie Vaquer, pero siempre busca más.

► Tiffany Stratton y Nikki Bella, un choque de dos generaciones

En la reciente edición del podcast de The Collection con Brad Gilmore, Tiffany Stratton no dudó en absoluto cuando surgió la idea de un combate con Nikki Bella en WrestleMania 42, calificándolo como un choque generacional. Inclusive, no perdió tiempo y apovechó para lanzar el desafío.

«¡Oh, me encantaría! Creo que sería icónico. Sería como un combate de generación contra generación. Así que sí, vamos a manifestarlo. Nikki Bella, si me escuchas, yo contra ti en WrestleMania 42. Me encanta».

Stratton ve el combate como una oportunidad para un relevo generacional, con una de las jóvenes promesas de la WWE enfrentándose a una veterana consumada y miembro del Salón de la Fama WWE, que precisamente ha decidido retomar su carrera en el ring. Dicho esto, no sería nada extraño que este enfrentamiento se dé, considerando que el escenario (Las Vegas) está trazado, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas a nivel creativo.

Como apuntábamos, Tiffany Stratton se dirige a un nuevo evento premium en Crown Jewel: Perth, mientras que Nikki Bella no ha aparecido en el ring durante las últimas semanas, tras haber perdido el mes pasado un combate contra Asuka.