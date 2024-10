Tiffany Stratton quería llorar durante este combate

Solo unos meses después de debutar en SmackDown, Tiffany Stratton se convirtió en la nueva Miss Money in the Bank en el evento del mismo nombre, y ahora tiene ahora un año por delante para cobrarlo cuando desee, logrando hacerse un nombre rápidamente en el panorama de la WWE, teniendo en cuenta que apenas cuenta con tres años de experiencia profesional en la industria, y que incluso viene precedido de haber logrado el Campeonato Femenil NXT.

► Tiffany Stratton recuerda su lucha de Extreme Rules contra Becky Lynch

Uno de los combates más recordados de Tiffany Stratton es el que protagonizó durante el evento NXT No Mercy del año pasado, cuando se enfrentó a Becky Lynch con el Campeonato Femenil NXT en juego, en un combate de reglas extremas.

Al respecto, durante una entrevista reciente con Metro UK, la ex Campeona NXT recordó la brutalidad de aquel combate contra Becky Lynch, pero lo calificó de increíble y recordó como «Big Time Becks» la guió en ese momento, y mencionó que el combate pasó rápido y, antes de que se diera cuenta, había terminado y notó que era más fácil de lo que pensaba que sería.

«En ese momento, pensé: ‘Oh, Dios mío’, cuando me golpeó en la cabeza con su casco y me abrió. Fue como decir: ‘Oh, Dios mío, quiero llorar ahora mismo’. Estuve muy nerviosa todo el día, solo porque todo sucedió tan rápido y no estaba lista«.

En la misma entrevista, Stratton también señaló que le cuesta conciliar el sueño después de los combates, admitiendo que nada puede preparar a un luchador para que lo golpeen y lo lastimen durante un combate, y que simplemente tienen que confiar en sus instintos.