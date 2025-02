Tiffany Stratton propone cambiar su estilo con Rhea Ripley

¿Imaginan a la Campeona WWE, Tiffany Stratton, y a la Campeona Mundial, Rhea Ripley, intercambiando sus particulares estilos?

► Intercambio de estilo

«Tiffy» sí que lo hace. No solo en una sino en dos entrevistas recientes -con Ring The Belle y Unlikely– lo ha comentado:

“¡Internet lo hizo! Alguien dijo ‘Strapley’ y pensé: ¡eso es genial!”.

“Definitivamente veo eso en nuestro futuro. Siento que el rosa se vería muy bien en Rhea. Y siento que puedo lucir el negro. Es decir, lo he lucido antes. De hecho, lo lucí el viernes pasado. Y siento que me veía bastante bien en negro. Así que, definitivamente veo eso en nuestro futuro. Tienes que estar atento a eso también”.

La campeona hace referencia a la película ‘Un viernes de locos‘, aunque en ella no se trata de un cambio de atuendo sino de persona.

La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y Anna, su hija de quince años, (Lindsay Lohan) tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido (Mark Harmon). Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después.