Tiffany Stratton: «No uso mucho X»

Mientras muchas estrellas de la WWE intentan mantenerse conectadas con sus fans en todas las plataformas, hay otras que prefieren estar alejados debido a la hostilidad a la que se encuentran sometidos, como por ejemplo, Chelsea Green, quien desactivó recientemente su cuenta de X a raíz de una serie de mensajes negativos que recibió luego de que esta se pronunciara sobre el fallecimiento de Hulk Hogan.

► Tiffany Stratton prefiere la paz mental

Durante una aparición en Busted Open Radio, Tiffany Stratton reveló cómo maneja el estar bajo escrutinio constante y la negatividad que conlleva estar en el centro de atención, especialmente en redes sociales. La Campeona WWE admitió que la clave está en evitar la única plataforma donde las cosas suelen ponerse feas: X, mencionando que no ingresa mucho allí, y que en su lugar utiliza TikTok o Instagram.

«En realidad, tengo un buen sistema de apoyo. Tengo a mi familia, a mis amigos, y simplemente me apoyo en ellos o me desconecta por completo. La verdad es que no entro mucho en Twitter simplemente porque no soy muy fan de Twitter, o de X, como quieran llamarlo. Estoy principalmente en TikTok, y TikTok es como mi espacio seguro. No hay lucha libre. Todo son tendencias de telerrealidad, bailes y cosas así».

«Así que no la reviso tan a menudo. E Instagram no es realmente malo. Honestamente, es principalmente X. Así que no entro en X y realmente no me molesta«.

Al limitar su tiempo en línea, trata de mantenerse positiva y enfocada en su carrera sin dejar que los mensajes negativos se le metan en la cabeza.