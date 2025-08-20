Tiffany Stratton no se inmuta por las críticas en línea

Mientras muchas estrellas de la WWE intentan mantenerse conectadas con sus fans en todas las plataformas, hay otras que prefieren estar alejados debido a la hostilidad a la que se encuentran sometidos. Indistinto de cómo desarrollen sus personajes, Tiffany Stratton continúa recibiendo críticas a pesar del éxito que está cosechando en la WWE, donde es la actual Campeona y ha mantenido defensas importantes de su título como contra Charlotte Flair, Jade Cargill o Nia Jax.

► Tiffany Stratton se mantiene lejos de las redes sociales

En el podcast Babyfaces, le preguntaron a Tiffany Stratton cómo distingue las críticas constructivas del ruido y si las reacciones negativas la afectan, y la Campeona WWE explicó que cuando la ascendieron por primera vez, la gente la apoyó, pero a medida que ascendía a un puesto más alto, algunos fans comenzaron a volverse en su contra, pero que con el tiempo, ha aprendido a evitar que la negatividad la afecte, manteniéndose alejada de las redes sociales y solo navegando por TikTok. Agradeció a su sólido apoyo de amigos y familiares, quienes siempre la tranquilizan cuando surgen dudas.

«Así que, definitivamente diría que cuando me llamaron por primera vez, la gente fue amable conmigo. Pero luego, a medida que te presionan, a medida que te ponen en ese puesto tan importante, la gente se vuelve un poco contra ti.

En mi caso, he aprendido a no revisar las redes sociales. Solo me fijo en TikTok. Tengo un gran apoyo: mis amigos y mi familia son increíbles conmigo y siempre me tranquilizan si empiezo a tener dudas.

En definitiva, se trata de conocer tu valor. Si crees en lo bueno, tienes que creer en lo malo. Así que a veces hay que aceptar las críticas, aplicarlas y ser consciente de uno mismo. Pero, en general, mantenerme alejada de las redes sociales ha salvado mi salud mental.»

«Sinceramente, que la gente hable mal de mí en internet me parece una tontería. Esas personas nunca estarían en mi lugar. Nunca serían la Campeona WWE. Entonces, ¿por qué aceptaría críticas o consejos de alguien con quien ni siquiera me cambiaría? Esa es mi opinión.»