Tiffany Stratton: «Me gustaría un Campeonato Netflix en WWE»

Las luchadoras de WWE llevan un tiempo pidiendo un título secundario. De momento, NXT sí creó el Campeonato Femenino de Norteamérica que ostenta Fallon Henley después de destronar a Kelani Jordan, la monarca inaugural, en Halloween Havoc. Mientras, últimamente, luchadoras como Chelsea Green lo han pedido:

«No sé si se ha confirmado porque no lo sé. Solo lo vi en internet. Cualquier cosa que ustedes estén leyendo, yo también la estoy leyendo. Por supuesto, espero y rezo para que sea cierto. Cualquier atención adicional que puedan recibir las mujeres sería increíble. Creo que ya era hora. Es otro paso en la dirección correcta. Hace dos años ni siquiera pensaba que esto podría suceder. Ahora, pienso: ‘Por supuesto que está sucediendo.’ Tiene que suceder, ahora que está en internet, necesitamos que esto suceda. Obviamente, creo que sería increíble mostrar a las mujeres que podrían ser campeonas en el futuro, pero que tal vez no las vemos de esa manera ahora».

► Un título femenino secundario

Y por ello –también Bayley estuvo apoyando la idea no hace mucho– le preguntaron recientemente la Miss Money in the Bank, Tiffany Stratton en Gorilla Position, siendo mencionada durante la conversación la posibilidad de que ese nuevo cinturón lleve por nombre Campeonato Netflix.

“Creo que sería una gran idea porque sé que en realidad NXT tiene uno, y tienen a muchas mujeres ahí en NXT, y nosotras tenemos a muchas mujeres en el roster principal. Así que creo que sería una gran idea introducir un título de media cartelera, y creo que un Campeonato Netflix sería increíble. Qué gran idea».

No es la primera vez que la ex Campeona NXT comparte este deseo:

“Definitivamente creo que tenemos un roster tan completo en SmackDown. Tenemos a Jade Cargill, tenemos a Bianca Belair, tenemos a Nia [Jax], me tenemos a mí, y a Naomi. Siento que hay tantos talentos grandes y fuertes en el roster de SmackDown, y definitivamente creo que un título de media cartelera podría ser algo que beneficiaría a la división femenina. Pero también creo que en este momento lo estamos haciendo muy bien».

¿Estás de acuerdo con estas luchadoras de WWE?

