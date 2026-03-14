Tiffany Stratton vence a Kiana James y apunta Giulia

Tiffany Stratton se enfrentó a Kiana James, quien estuvo acompañada en ringside por Giulia. Buscando deja fuera de combate a Tiffy para que no se acerque al Campeonato de Estados Unidos.

Desde el inicio, ambas luchadoras protagonizaron un duelo muy físico en el que la agilidad de Stratton contrastó con la agresividad de su rival. Stratton comenzó mostrando su velocidad, haciendo tropezar a James contra la segunda cuerda mientras buscaba un rope hip attack. Sin embargo, Kiana logró esquivarlo y aprovechó una distracción provocada por Giulia para conectar un rodillazo que envió a Tiffany hacia ringside.

James tomó el control del combate fuera del ring al lanzar a Stratton contra la barrera del público. Más tarde, cuando Tiffany volvió al cuadrilátero, Giulia intervino nuevamente de forma ilegal, permitiendo que Kiana mantuviera el dominio.

Dentro del ring, James castigó a su rival con varias corner spears antes de atraparla en un headlock a ras de lona. Stratton logró liberarse con un jawbreaker, aunque un facebuster posterior dejó a ambas tendidas en la lona.

La acción se intensificó cuando Chelsea Green y Alba Fyre aparecieron en la rampa de entrada, provocando más distracciones en el combate. Kiana estuvo cerca de la victoria tras conectar un Falcon Arrow, pero Stratton resistió el conteo y respondió con un rolling senton para recuperar el impulso.

► Momento clave

Cuando Stratton intentó aplicar su movimiento final, Giulia sacó a su compañera del ring para evitarlo. Esto provocó la furia de Tiffany, quien respondió lanzándose con un suicide dive sobre ambas. En medio del caos, Kiana golpeó accidentalmente a Giulia con una big boot, enviándola sobre Green y Fyre en ringside.

Esto fue aprovechado por Tiffanny que aplicó un Prettiest Moonsault Ever para llevarse la victoria.

► Qué pasará ahora

Con esta victoria, Tiffany dejó claro su siguiente objetivo: el campeonato de Giulia y esto podría suceder en WrestleMania.