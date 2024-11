La actual Miss Money in the Bank Tiffany Stratton tiene ganas de que WWE debute en Netflix. Anteriormente, le proponían la idea de crear un Campeonato Netflix:

“Creo que sería una gran idea porque sé que en realidad NXT tiene uno, y tienen a muchas mujeres ahí en NXT, y nosotras tenemos a muchas mujeres en el roster principal. Así que creo que sería una gran idea introducir un título de media cartelera, y creo que un Campeonato Netflix sería increíble. Qué gran idea».

Embed from Getty Images

► El maletín de Tiffany Stratton

De la misma manera, hablando también con Gorilla Position, «Tiffy Tiffy» juega con la posibilidad de cobrar el maletín en el primer episodio de Raw en el gigante del streaming:

“Oh, Dios mío, chicos, nunca les voy a decir cuándo voy a canjear. Tienen que dejar de preguntar. Va a ser una sorpresa, va a ser épico. Todo está en el aire, así que tendrán que sintonizar y ver qué pasa. No lo sé. Tal vez canjee ahí. Tal vez ni siquiera tenga una lucha. Tal vez solo canjee y me convierta en campeona en el estreno. Tendrán que esperar y ver».

Hablando de cobrar el premio, o de no hacerlo, mejor dicho, Austin Theory comentaba recientemente que le hubiera gustado hacerlo, aún perdiendo, con Roman Reigns cuando este era el Campeón Universal Indiscutible de WWE. Veremos si Tiffany no se suma al listado de Superestrellas que no consiguieron hacerse con el título.

Embed from Getty Images

En otra entrevista, Stratton habla de quizá colaborar en WWE con su pareja, Ludwig Kaiser:

«No lo sé, si sucede, claro, si el momento y la historia son los adecuados, entonces sí, ¿por qué no? No tenemos prisa por estar juntos en pantalla, estamos en marcas separadas, pero si llega el momento, estoy lista. No nos vemos muy a menudo. Tenemos como dos días juntos, pero hacemos que esos días cuenten.»

¿Te gustaría que los enamorados trabajasen juntos en WWE?

Embed from Getty Images