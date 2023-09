Tiffany Stratton a WWE: «Traigan a Jade Cargill»

«Bueno, Jade tuvo una excelente lucha el viernes por la noche en AEW Rampage contra Kris Statlander. […] Sin duda, una de las mejores luchas que he visto a cualquiera de ellas tener, y creo que fue un gran evento principal para el programa. En cuanto a Jade, no puedo hacer muchos comentarios al respecto, excepto decir que Jade ha sido una gran luchadora para AEW y siempre será bienvenida en AEW. [Jade] podría ser alguien con quien nos encantaría seguir trabajando aquí en AEW». Tony Khan no cierra la puerta a Jade Cargill.

► Tiffany Stratton quiere a Jade Cargill

La luchadora acaba de abandonar AEW con su destino supuestamente decidido: WWE. Todavía no hay detalles concretos sobre cuando o donde podría realizar su debut como Superstar, aunque en días recientes hablamos en SUPERLUCHAS de si lo haría esta semana. De momento, ni en Raw ni en NXT, ¿quizá en SmackDown esta noche? A falta de horas para el programa, solo podemos especular con ello pues no existe realmente ninguna información. Mientras, Tiffany Stratton pide a la compañía que la contrate.

Tampoco está claro si Jade Cargill será enviada directamente al main roster o pasará antes por el territorio de desarrollo, pero -hablando recientemente con WrestlingNews.co– la exCampeona NXT se mostraba interesada en compartir vestidor con ella. Cabe mencionarse que seguramente el año que viene sea ascendida.

«Sí, claro. Tráela. No sé mucho sobre ella. Pero he visto fotos de ella y es hermosa. Pero sí, no estoy segura de qué está pasando realmente allí. Así que supongo que lo averiguaremos»,

El mundo de la lucha libre en general no sabe mucho sobre Jade Cargill ya que comenzó su carrera en 2020 y solo ha trabajado en AEW. Ahora, si finalmente firma con WWE y tiene éxito, no va a quedar persona en la industria de las cuerdas que no sepa quien es. Continuaremos informando cuando tengamos novedades.