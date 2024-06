Tiffany Stratton, de gimnasta a WWE: «Es posible»

Tiffany Stratton es un ejemplo ideal de luchadora de éxito que no tenía experiencia en la industria antes de comenzar a prepararse en el Centro de Rendimiento de la WWE. Sí había entrenado con el exluchador Greg Gagne pero nunca había tenido un combate profesional previo a su unión a la compañía en 2021. En realidad, la que fuera Campeona NXT y actualmente da sus primeros pasos en el elenco principal como Superestrella de SmackDown fue gimnasta durante varios años antes de iniciarse en la lucha libre.

► Tiffany Stratton, de gimnasta a WWE

La guerrera de Prior Lake, Minesota, de 25 años reflexiona sobre esa transición en WittyWhittier:

«Sí. La gimnasia, sinceramente, me enseñó todo lo que sé: me enseñó el trabajo duro, la dedicación, la coordinación, la flexibilidad, como todas las cosas físicas y también todas las cosas mentales. En la lucha libre, tienes que ser, tienes que ser coordinado. Tienes que ser flexible. Siento que la gimnasia realmente ayudó, te da una buena base para cualquier deporte, y mucho menos para la lucha libre.

«Definitivamente siento que tenía una ventaja sobre todos debido a mi experiencia en gimnasia. No sé si te has dado cuenta, pero ahora tenemos tantos gimnastas en el PC y en la televisión de NXT y les está yendo muy bien en este momento. Así que creo que la gimnasia definitivamente me ha dado una ventaja y ha demostrado que, con un fondo en gimnasia, definitivamente puedes convertirte en un luchadora profesional exitosa.»

En solo tres años, Tiffany Stratton ha tenido un considerable éxito en la WWE y su futuro luce más que brillante. Veremos qué sigue para ella en los próximos meses.