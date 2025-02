Tiffany Stratton contesta a acusación de Mandy Rose

Tiffany Stratton y Mandy Rose han hablado bien siempre la una de la otra -particularmente, cuando han abordado las comparaciones que se han hecho entre ambas en el Universo WWE- pero eso cambió recientemente debido a una acusación de la ex WWE a la Campeona WWE.

En un episodio reciente de su podcast, Power Alphas, Mandy se dio cuenta de que Tiffany usó la frase: «Pon algo de respeto en mi nombre«.

«Tiffany Stratton usó mi eslogan [risas]. ‘Ponle respeto a mi nombre.’ Ni siquiera lo estaba viendo, y recibí tantos tuits sobre eso. Yo decía, ‘¿Qué está pasando?’ Vi el clip, y esta chica incluso usó el mismo tono [risas]. Yo dije, ‘Espera un segundo, pensé que estábamos bien.’ Yo la apoyé. Mira, podemos admirarnos, podemos respetarnos, podemos vernos como ejemplos, pero no podemos tomar nuestras palabras una de la otra. Fue algo gracioso porque lo usó al final de su promo. La gente incluso puso los dos videos lado a lado, y fue algo raro porque era un video de cuando yo lo dije y cuando ella lo dijo, y era casi lo mismo.

«Obviamente, hemos tenido toda esta comparación, Tiffany y yo, en cuanto a nuestras apariencias y otras cosas, supongo. Mucha gente está hablando y mencionando… casi piensan que ella dijo eso como un pequeño guiño. ¿Está ‘Madre’ llegando? Yo soy Madre [risas]. Me llaman Madre en Twitter. Hay muchos tuits, mucha charla sobre si haré un regreso en el Rumble. Algunos nuevos campeones. Obviamente, Tiffany Stratton es nueva, así que felicidades a Tiffy, pero no uses mis palabras, cariño [risas]. Lo dejaré muy claro, pero está bien. Pero te felicito, y creo que lo estás haciendo increíble. Así que te apoyaré, pero de nuevo, no uses mis palabras [risas]».

Former WWE talent Mandy Rose says that Women’s Champion Tiffany Stratton used her slogan on SmackDown a few weeks ago.

The line being referred to — “Put some respect on my name”

pic.twitter.com/m7VrTmF60B

— Wrestle Ops (@WrestleOps) January 29, 2025