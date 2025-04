En la penúltima lucha la primera noche de WrestleMania 41, vimos cómo Tiffany Stratton logró vencer a Charlotte Flair y retener el Campeonato Femenil WWE, en una lucha que duró más de 19 minutos, y estuvo cargada de intensidad, tal como la rivalidad lo sugería. Eso sí, le costó mucho a la Campeona WWE salir airosa, ya que se la vio visiblemente lastimada, e incluso circulaba en redes sociales una fotografía de ella en donde parecía que había perdido una pieza dental.

► Tiffany Stratton sobrevivió a un brutal combate

Tras su brutal victoria por el Campeonato Femenino de la WWE sobre Charlotte Flair, Stratton apareció en la rueda de prensa posterior al evento con la cara visiblemente hinchada, hablando sobre lo físico que fue su combate y cuán lastimada se encontraba.

«Parecemos una Barbie destrozada ahora mismo. Me siento destrozada emocional y físicamente. Me siento un poco sensible. Me cuesta sentir emociones después de los combates porque tengo la adrenalina a tope, pero ahora estoy bajando de tono y estoy empezando a sentir todas las emociones, como si acabara de librar la pelea de mi vida y debutar en WrestleMania».

Horas después de la rueda de prensa, Stratton publicó en sus historias de Instagram una selfie mostrando sus dientes impecables con un gran pulgar hacia arriba. El pie de foto lo decía todo: «Tengo todos mis dientes, chicos».

Sin duda, Tiffany Stratton logró una de las victorias más importantes de su corta carrera, por todo lo que significa aquello, y considerando la rival a la que se enfrentó. Ahora, luego de que se tome unos días de descanso, habrá que ver qué es lo que le depara a la Campeona WWE, quien afortunadamente cuenta con todas sus piezas dentales y en orden.