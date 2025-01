Tiffany Stratton canjea el MITB y se convierte en nueva Campeona de WWE

Tiffany Stratton logró uno de los momentos más destacados de su carrera en WWE SmackDown al convertirse por primera vez en Campeona Femenil de WWE. Esto ocurrió luego de que Nia Jax defendiera exitosamente su título frente a Naomi en un combate lleno de intensidad.

Durante la contienda, Stratton atacó a Naomi con su maletín de Money in the Bank. Este movimiento permitió que Jax mantuviera el control de la lucha. Sin embargo, lo inesperado llegó cuando Tiffany animó a Nia Jax a atacar a Bianca Belair y Naomi, solo para traicionarla instantes después. La ambición de Stratton quedó clara cuando utilizó el maletín para atacar a Jax por la espalda.

Sin perder tiempo, Tiffany ordenó hacer efectivo el canjeo de su contrato de Money in the Bank, que había guardado por 182 días. Subió al esquinero y ejecutó su Moonsault Ever sobre una debilitada Nia Jax. El conteo de tres fue suficiente para coronarse como la nueva Campeona de Femenil de WWE.

Este título es un momento clave para la luchadora, pero habrá que ver que consecuencias tendrá, porque claramente Nia Jax no quedó nada contenta con el resultado.