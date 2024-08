Tiffany Stratton: «Becky Lynch no me enterró»

Hubo muchas críticas contra WWE hace aproximadamente un año cuando Tiffany Stratton perdió el Campeonato NXT (y la revancha) contra «The Man» Becky Lynch. Quienes protestaban por las dos victorias de la oriunda de Irlanda en detrimento de la entonces Superestrella en desarrollo argumentaban que deberían haber utilizado esos combates para empujarla y no para que una luchadora consolidada mejorara su palmarés. Algunos usaron la palabra «enterrar» haciendo referencia a la hoy «Miss Money in the Bank».

Tiffany Stratton vs Becky Lynch

► Tiffany Stratton de Becky Lynch

Y precisamente la posición en la que está Tiffany en agosto de 2024 demuestra que ni mucho menos fue «enterrada» en septiembre de 2023. Ya entonces ella ni mucho menos lo veía de esa manera. Y recientemente hablaba sobre aquellas derrotas con Ring The Belle nuevamente mostrándose contenta por al experiencia:

«Becky no me hundió, chicos. Vamos. Ella es la mejor de todos los tiempos, y definitivamente me elevó de maneras que nadie más en el roster podría haber hecho. En ese combate, salí siendo más una superestrella en No Mercy de lo que era antes. Definitivamente mostré a todos que Tiffy Time puede estar a la altura. Becky me ayudó, me empujó a llegar allí, así que sinceramente le debo mucho. Ella realmente hizo posible Tiffy Time.»

Podría decirse que aquella rivalidad fue la confirmación de que Tiffany Stratton estaba lista para las grandes ligas.

