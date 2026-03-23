Tiffany Stratton: “Ropa de Amazon y botas de Shein”

La luchadora Tiffany Stratton visitó recientemente a las Bella Twins en su pódcast y aquí te contamos las mejores declaraciones de la exCampeona WWE durante su participación en un nuevo episodio de la serie Women’s History Month que las miembros del Salón de la Fama están realizando en The Nikki & Brie Show.

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► Tiffany Stratton en The Nikki & Brie Show

De la gimnasia al wrestling

“Cuando vi que el wrestling estaba volviendo a explotar, pensé: ‘Dios mío, esto es totalmente lo mío’. Sentí que toda mi vida me había estado preparando para este trabajo. Cada pequeña ‘side quest’ de mi vida me llevó a la lucha libre profesional. Supe que tenía que ser mi nueva pasión.”

Su sueño olímpico y el final de una etapa

“Mi primer gran sueño fue ser olímpica. Vi a Gabby Douglas, Aly Raisman y al equipo de Estados Unidos en los Juegos de 2012 y pensé: ‘Quiero hacer algo así’. Volví a la gimnasia, fui subiendo niveles hasta convertirme en élite y me mudé incluso a Alabama para estar cerca del entrenador nacional. Pero tuve muchísimas lesiones, además de artritis reumatoide desde pequeña, y llegó un momento en el que entendí que la gimnasia no me iba a pagar las facturas para siempre.”

La mentalidad que la define

“Siempre he tenido un fuego raro dentro de mí. No soy alguien que haga las cosas a medias. Voy al 110% siempre. Cuando veo algo, quiero ser la mejor inmediatamente. No quiero que sea algo secundario. Quiero ser la élite, quiero ser el máximo nivel de lo que sea que me apasione.”

El papel decisivo de su madre

“Mi madre fue absolutamente clave en todo esto. Ella fue la gran catalizadora. Me decía: ‘Tienes que hacerlo, esto es totalmente para ti’. Un día vio a Charlotte Flair en televisión y me dijo: ‘Tú literalmente puedes hacer exactamente lo que ella está haciendo. Tienes que dedicarte a esto’.”

Cómo persiguió a WWE hasta conseguirlo

“Después de que se cancelara mi primer tryout por el COVID, les mandaba correos prácticamente cada dos meses preguntando si iba a haber otro, si habría uno femenino, si habría otra oportunidad. Cuando llegó ese tryout, fui con una mentalidad total. Literalmente estaba dispuesta a morir antes que no conseguir ese trabajo. Lo di todo y salí sabiendo que me iban a fichar.”

Su debut relámpago y totalmente improvisado

“La gente no entiende lo rápido que fui a televisión. Me pusieron en TV como cuatro o seis semanas después de empezar. Shawn me preguntó un lunes si podía luchar al día siguiente. Le dije que sí. Me preguntó si tenía gear y le dije que sí… pero no tenía nada. Terminé saliendo con una faldita rosa, un top rosa peludo de Amazon y unas botas de Shein.”

La creación de su personaje en WWE

“Desde el principio supe quién quería ser. En ese momento no había casi ninguna chica con ese personaje tan exagerado, tan femenino, tan glamurosa. Siempre he sido súper femenina, me encanta el rosa, así que empecé a proponer este personaje de ‘Daddy’s Little Rich Girl’. Pensé que eso era exactamente lo que me iba a hacer destacar.”

Cómo nació ‘Tiffy Time’

“Yo ya decía ‘Tiffy Time’ mucho en NXT, pero no terminaba de explotar. No fue hasta que fui a Australia cuando empezó a funcionar de verdad. Allí empezaron a corearlo, luego llegó a América y se convirtió en algo global.”

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Su cambio de mentalidad en WWE

“Durante los últimos dos años he trabajado durísimo y me he puesto muchísima presión encima, hasta el punto de que a veces dejó de ser divertido. Ahora quiero maximizar la diversión. Quiero divertirme y que eso se note en mi trabajo. No quiero tomármelo todo tan en serio. He trabajado duro toda mi vida en gimnasia, CrossFit, culturismo y wrestling. Ahora quiero disfrutarlo.”

La frase que resume su filosofía

“La vida siempre está funcionando a mi favor. Da igual si me pasa algo bueno o algo malo, de verdad lo creo. Todo pasa por una razón. Todo está señalando hacia algo más grande y mejor.”