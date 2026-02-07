En la primera amenaza triple clasificatoria para Elimination Chamber, se enfrentaron Lash Legend, Chelsea Green y Tiffany Stratton, las tres con credenciales suficientes para aspirar a un lugar dentro de la diabólica estructura.

► Momentos clave

La lucha fue movida desde el principio. Chelsea Green se busco lucir, como queriendo demostrar que los ejecutivos de WWE se equivocan con ella. Logró una perfecta plancha suicida, al estilo Mil Máscaras, hacia fuera del ring, aterrizando sobre Tiffany Straton y Nia Jax, que estaba ahí como respaldo de Lash Legend. Los fans corearon el nombre de Chelsea, aunque de inmediato, Lash Legend, que había escapado de la plancha, le plantó su bota en el rostro a la ruda. Luego la subió al ring y la estuvo castigando incesantemente.

Tiffany Stratton entró al quite, pero Legend mostró su poderío al tratarla como muñeca de trapo. El ring estaba totalmente en poder de Legend, quien levantó en vilo a Stratton para arrojársela a Chelsea.

Los fans siguieron coreando «¡Chelsea, Chelsea!» cuando ésta reaccionó. Stratton pudo sacar del ring a Legend, momento que aprovechó Chelsea para subir a las cuerdas. Sin embargo, Stratton la bajó con un superplex, el cual encandenó con un súplex. Legend entró a tiempo para romper el toque de espaldas.

Legend azotó a Stratton con un powerbomb en la esquina. Luego, un chokeslam para dos segundos. Chelsea pateó a ambas con un Coast to Coast. Nia Jax sacó del ring a Chelsea para evitar la cuenta de tres.

Chelsea y Stratton echaron a Legend al otro lado de la barricada. Luego se deshicieron de Jax. Regresaron al ring, donde Stratton logró la mejor parte, azotando a Chelsea para luego rematarla con el Tiffy Moonsault.

► ¿Y ahora qué?

Tiffany Stratton es la primera clasificada para Elimination Chamber, y desde ya es una de las favoritas para llegar a WrestleMania.