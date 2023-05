¿Tiene un plan WWE NXT para otro título femenil?

Shawn Michaels realizó recientemente una conferencia de medios para promocionar NXT Battleground en la que Súper Luchas estuvo presente. La pregunta que nos ocupa ahora de las incontables que el director del territorio de desarrollo estuvo respondiendo es si NXT va a lanzar próximamente un título secundario para la división femenil, que en el mismo evento encontrará a una nueva Campeona NXT cuando Tiffany Stratton y Lyra Valkyria se enfrenten. Y mientras tanto Alba Fyre e Isla Dawn, las Campeonas de Parejas, están en SmackDown.

► ¿Otro título femenil en NXT?

“De vez en cuando, esos pensamientos se cruzan por tu mente. Diré esto, por muy orgulloso que esté de nuestra división femenina, argumentaría que no hay nadie, en mi opinión, que destaque a sus mujeres tan bien como lo hacemos aquí en NXT. Dicho esto, simplemente no sé qué otro título podría haber. A veces no estoy seguro de qué se logra en ese aspecto. El hecho de que destaquemos a nuestras mujeres y las incluyamos en tantas historias diferentes, y las distribuyamos de manera increíble en todo el elenco, es un gran éxito y algo que hacemos muy bien. Juego con la idea, lo considero de vez en cuando, pero al final del día, tenemos el programa de televisión los martes que debemos presentar, pero también se trata de desarrollar talento y tenemos muchos individuos muy jóvenes, especialmente en nuestro lado femenino ahora con el draft y todo lo demás, hemos perdido a muchas de las que consideraríamos veteranas y líderes.

“En este momento, tenemos un vestuario femenino muy joven. Argumentaría que en un momento, el campeonato femenino era el único título disponible para las mujeres. Por mucho que me encantaría hacer algo así, quisiera que se investigara a fondo. Es algo en lo que pienso diariamente, pero no sé si estoy cómodo con lo que eso sería todavía o si he tomado esa determinación. También sé que, al tener talento tan joven, ¿habrá personas preparadas para asumir ese papel? Lo pienso mucho, pero no estoy listo para dar el paso. Solo estoy muy orgulloso de lo que hacemos con nuestras mujeres en NXT porque creo que son la división femenina más fuerte de todo el país“.

