¿Tiene AEW un problema de edadismo?

La derrota de Bryan Danielson en AEW WrestleDream 2024 supuestamente iba a servir para la apertura de un nuevo panorama en la empresa, donde, como ha expuesto Jon Moxley varias veces, los jóvenes tomaran la iniciativa y dieran un paso al frente. Pero hoy, casi cuatro meses después, la realidad luce muy distinta.

Y tal realidad no se había hecho tan visible hasta ahora como en el más reciente Dynamite.

Si AEW busca recuperar seguidores bajo la franja demográfica 18-34, principal falla en su caída de audiencia durante el último año, resulta dudosa la praxis mostrada por la casa Élite el pasado miércoles. Se diría que a cambio AEW buscó contentar a los aficionados que ya peinan canas.

Recapitulemos: una victoria de The Hurt Business ante Private Party para coronarse nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW, una larga promo de Jeff Jarrett (constante presencia desde finales de 2024) mostrando sus intenciones de conquistar el Campeonato Mundial AEW y estableciendo un duelo contra Claudio Castagnoli, y un estelar con Cope triunfante sobre PAC (aunque los Death Riders rieran en última instancia).

Este asunto no ha pasado desapercibido para Dave Meltzer, quien dentro del Wrestling Observer Newsletter de la presente semana, escribe un interesante análisis al respecto. He aquí los extractos más destacados.

«Ya hablamos el pasado mes de la caída de la audiencia en la compañía en la franja 18-34, la primera audiencia que la hizo competitiva con WWE años atrás y donde más exitosa era en sus comienzos. Tener a un veterano ex-WWE tras otro es algo que no cambiará eso. Es la misma fórmula fallida de TNA, excepto que hace 15 años, TNA tenía a antiguos nombres de WWE aún más grandes y no era capaz de generar con ellos. Viendo el show, no parece que estén construyendo el futuro […]

«Jarrett mencionó que tenía 57 años. Los tiene. Recuerdo hablar una vez con Randy Couture cuando él tenía 43 años, diciéndome que era una gran historia que por entonces fuese campeón mundial con esa edad. Me dijo, sin embargo, que qué mensaje se transmitía al público cuando un tipo de 43 años es campeón mundial. Yo le dije que no pasaba nada, que estaba bien. Pero en una compañía intentando crecer y en un deporte que no estaba aceptado todavía, su argumento era muy interesante […]

«Recibí más correos con críticas, con el argumento de que veían AEW porque no les gustaba WWE y AEW se convirtió en gran alternativa con todos los jóvenes talentos siendo impulsados. Este show estuvo lleno de antiguos talentos de WWE, y la mayoría de jóvenes talentos no fueron impulsados […] Y luego el show terminó con Copeland ganando, y como siempre, le dieron una paliza […] Copeland fue apalizado hasta la extenuación. ¿La historia no era que los jóvenes del elenco se levantaban por la compañía contra los Death Riders? […] La idea de esta historia es que los jóvenes tienen que unirse y entonces ser impulsados al trabajar con los principales rudos. Pero eso se ha reducido principalmente a FTR y Copeland […]

«Quiero dejar claro que la mayoría de segmentos por sí solos no fueron necesariamente malos, pero todos juntos fueron una continuación de los principales problemas que tienen que abordarse: la falta de equilibrio entre jóvenes y veteranos y la incapacidad para crear jóvenes favoritos del público. Aunque puedo comprar la historia de Jarrett y que incluso le den un combate titular en TV, la cosa no luce bien cuando los retadores de Moxley ahora mismo son Jarrett y Copeland […]

«Normalmente AEW es de los shows semanales más vistos de TBS. En términos financieros, están en gran forma. Pero el declive de la audiencia más joven es considerable. Darle la vuelta a eso es muy complicado con los problemas de percepción involucrados. La mayoría de las semanas el producto televisivo es bueno, a veces es genial, pero ahora mismo están en un periodo muy diferente».