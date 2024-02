Cinco años atrás, una firma de Kota Ibushi con AEW habría sido muy positiva para el producto de la casa Élite. Pero cuando anunciaron su contratación el pasado noviembre, el veterano ya lucía como lo que realmente es… un veterano.

Siempre se bromeó con que Ibushi tenía un pacto con el Diablo por su aparente eterna juventud, pero ahora, «The Golden Star» evidencia que el tiempo pasa para todo el mundo, tras una lesión en la final del G1 Climax 2021 que casi pone fin a su carrera.

Desde entonces, Ibushi nunca ha vuelto a ser el de antaño, y el pasado mes, durante su combate contra Naomichi Maruuji en NOAH The New Year, se dañó sus dos tobillos y acabó en un hospital. Días atrás, supimos que ya fue operado, y él mismo quiso asegurar que no permanecerá un año convaleciente, previendo una recuperación más pronta.

► ¿Un 2024 sin Kota Ibushi?

Ayer, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer comentó el estatus de Kota Ibushi.

«Tras su operación de tobillo, Kota Ibushi espera estar fuera de acción entre seis y 12 meses».

Como comentamos, el objetivo de Ibushi es evitar el año completo de inactividad, pero únicamente su cuerpo dictará sentencia. SUPERLUCHAS le desea la mejor de las recuperaciones, ocupe el tiempo que esta ocupe.