Thursday Night iMPACT! y Genesis 2026: carteles actualizados

La tercera semana de 2026 se presenta como una de las más importantes en la historia de TNA. Si el próximo día 15 tiene previsto estrenar su programa semanal, iMPACT!, en AMC, 48 horas después llevará a cabo su siguiente PPV, Genesis, ya convertido en uno de los principales de su calendario.

Y ayer, durante iMPACT!, TNA hizo interesantes anuncios para ambas citas, especialmente para la comentada première.

En el estelar del episodio, Frankie Kazarian retuvo el Campeonato Mundial TNA ante Bear Bronson, pero antes de concluir la emisión, Mike Santana hizo acto de presencia entre el público e informó al monarca que, a orden de Santino Marella, el encuentro programado entre ambos por la preciada presea ahora tendría lugar como parte del señalado primer iMPACT! en AMC, y no en Genesis. Kazarian lució un tanto disgustado, pues al fin y al cabo, tendrá dos días menos de preparación.

Además, un segundo combate se estipuló para el debut televisivo de marras, cuando Myron Reed venció a Trey Miguel y Zachary Wentz en un baile a tres y obtuvo así una oportunidad por el Campeonato de la División X que ostenta Leon Slater. Hablamos de una revancha del choque que mantuvieron estos gladiadores en Victory Road el pasado septiembre, lo que invita a pensar tal vez en un resultado distinto. Cuanto menos, TNA se asegura una buena presentación en AMC si los sitúa en el «opener».

Mientras, para Genesis se anunciaron dos nuevas luchas: Leon Slater (o Myron Reed) defendiendo el Campeonato de la División X ante Moose y Cedric Alexander y un duelo entre Elijah y Mustafa Ali, quienes vienen rivalizando en los últimos meses.

► La semana fantástica de TNA

He aquí todo lo concretado hasta ahora de cara a ese primer Thursday Night iMPACT! y a Genesis.

[Thursday Night iMPACT!]

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Frankie Kazarian (c) vs. Mike Santana

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Myron Reed

[Genesis]

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater o Myron Reed (c) vs. Moose vs. Cedric Alexander

LUCHA DE RETIRO DE JDC: JDC vs. Eddie Edwards

Elijah vs. Mustafa Ali