Thunder Rosa sigue enfocada en su recuperación

Thunder Rosa lleva meses sin aparecer en la escena, debido a que se encuentra lidiando con una lesión; sin embargo, parece que esta situación cambiará pronto.

► Thunder Rosa lleva ausente varios meses por lesión

La división femenina de AEW está más activa que nunca este otoño, con el primer combate Blood and Guts exclusivamente femenil previsto para dentro de dos semanas, así como un torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales en Parejas AEW que está en marcha, «La Mera Mera» lamenta no poder estar presente, pero durante una entrevista reciente en «Midnight Movie Trash». dio una actualización sobre su estado de salud y reveló que, si bien no dio una fecha de regreso definitiva, todo marcha según lo previsto y su regreso a AEW está cerca.

«Ahora mismo, me estoy centrando en continuar mi rehabilitación de las lesiones que sufrí hace un par de meses. Y tengo muy buenas noticias. Todo va de maravilla. Así que espero volver al ring muy pronto.»

La última vez que vimos a Rosa en pantallas, estaba compitiendo por el Campeonato Femenil ROH, donde no logró vencer a Athena en Supercard of Honor en julio. La mexicana luego apareció como participante en el Casino Gauntlet Femenil en AEW All In (donde Athena también salió victoriosa), y a partir de allí ha iniciado su recuperación. Recordemos que esta es la segunda larga para de «La Mera Mera», luego de que se perdiera más de año y medio en el 2022 por una grave lesión en la espalda, que incluso la obligó a renunciar a su título como Campeona Mundial AEW.