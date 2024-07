El año pasado, John Cena sorprendió a todos los aficionados de WWE en Inglaterra al presentarse en Money in The Bank 2023, y si la sola presencia ya era algo que nadie esperaba en ese momento, arengó al público de Londres a ejercer una petición bastante interesante, en relación a que la ciudad merece un evento de WrestleMania, y al parecer se busca materializar la idea, ya que recientemente se vio a Triple H y Nick Khan en conversaciones con el alcalde de dicha ciudad, Sadiq Khan.

► ¿Acusa Thunder Rosa a WWE por llegar a Londres?

De concretarse WrestleMania en Londres, no sería el primer gran evento que se lleve en la actualidad en la referida ciudad, ya que desde el año pasado All Elite Wrestling decidió llevar su evento All In a Londres y lo repetirá en agosto de este año.

Durante una edición reciente de Busted Open Radio, la estrella de AEW, Thunder Rosa, comentó sobre las recientes discusiones de la WWE sobre la posibilidad de llevar WrestleMania a Londres, llamándole la atención por el hecho de que se produjo justo antes del evento AEW All In, que tendrá lugar el 25 de agosto en Wembley. La ex Campeona Mundial AEW señaló que la medida de WWE parecía estratégicamente sincronizada y reflejaba una estrategia comercial más amplia para fortalecer la posición de la compañía e hizo notar que WWE intenta expandirse a mercados a los que AEW también apunta.

“Creo que es muy interesante el momento en que esto está sucediendo. Es tan interesante… El juego comienza. El juego ha comenzado y están haciendo todo lo posible en términos comerciales para convertirse en una empresa a prueba de balas y ahora están apuntando a un mercado al que apunta AEW… Es capitalismo 101”.

La idea de ver WrestleMania en Londres ha ido ganando adeptos, y con la reciente visita de los ejecutivos de la compañía a dicha ciudad da cuenta de que por vez primera el evento más grande de la WWE podría salir de los Estados Unidos, aunque eso solo podría darse a partir del 2026, teniendo en cuenta que la edición del próximo año, WrestleMania 41, se va a realizar en Las Vegas.