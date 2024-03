Thunder Rosa regresó con el objetivo de recuperar el Campeonato Femenil AEW

Thunder Rosa, habló sobre su regreso a la televisión de AEW después de una lesión, así como sobre sus objetivos futuros en la promoción.

Durante su reciente participación en «Busted Open», Rosa expresó su determinación de escalar y luchar para alcanzar la cima, recordando a todos que ella era la campeona antes de verse obligada a dejar vacante el título debido a una lesión.

«Creo que mucha gente olvida que me fui como campeona, y literalmente estuve ahí todo el tiempo porque la gente no me veía. Es solo… gatear y rascarme por lo que es tuyo otra vez y voy a hacerlo de nuevo. Tengo la oportunidad de enfrentarme a Toni Storm y su amiga cosplay, Mariah [May]«, dijo la estrella de AEW. «Están en problemas porque yo… ya no tengo nada que perder. Voy, vengo con hambre, soy un poco más violento que antes y tengo un objetivo. Mi objetivo no es verme bonita y decir tonterías en la televisión, sino manejar los negocios«.