Thunder Rosa reflexiona: «Decepcioné a mi familia»

La «Mera Mera» Thunder Rosa comparte sus pensamientos después de perder ante «The Virtuosa» Deonna Purrazzo en una lucha de leñadoras en AEW Collision. La rivalidad entre las dos luchadoras viene de varios meses atrás y la oriunda de México está saliendo claramente derrotada de ella pues perdió ante la de Estados Unidos los últimos tres combates, o lo que es lo mismo, cuatro de los cinco que han disputado. Purrazzo bien podría argumentar que está lista para desafíos mayores.

► Thunder Rosa perdió con Deonna Purrazzo

En cambio, Rosa debe reconsiderar la situación en la que se encuentra y de qué manera solucionar los problemas que ha estado teniendo para no ser capaz de vencer a Deonna; cabe mencionarse que en este reciente «La Virtuosa» salió victoriosa gracias a una herramienta metálica que Taya Valkyrie le dio para que atacara a su oponente. Aún así, Thunder no pretende culpar a nadie que no sea ella misma y dijo sentirse perdida en la reflexión que compartió al término del programa:

«Puedo culpar absolutamente a todos por mis errores, si quiero, si realmente quiero. Pero soy la única que decepcionó a mi familia, que decepcionó a mi estado (el show se realizó en Arlington, Texas). Hace un par de años, estaba en la cima. Gané el campeonato, el Campeonato Mundial Femenino, en mi propia casa, con mi gente, donde todos creían en mí, donde yo creía en mí misma. Pero últimamente, creo que me estoy perdiendo. Hay una cosa, solo una cosa que está empezando ahora mismo. Y es que sigo decepcionando. A todos. Quiero encontrarme de nuevo. Quiero creer en mí misma otra vez.»

Thunder Rosa fue Campeona Mundial de AEW durante 172 días de marzo a septiembre de 2022 tras ganar el título en San Antonio, Texas en el especial Dynamite: St. Patrick’s Day Slam.

