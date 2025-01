Thunder Rosa: «Quiero patear el trasero a Mercedes Moné»

A finales de 2024, en el evento de pago por visión Worlds End, intentó sin éxito recuperar el Campeonato Mundial de AEW de manos de Mariah May, así que, ¿buscará ahora Thunder Rosa el Campeonato TBS que ostenta Mercedes Moné?

This is my moment, I waited all my life#globalCEO pic.twitter.com/Z021PIbexQ — Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) January 7, 2025

► ¿A por otro título?

Recientemente, la «Mera Mera» hablaba con Tim Hann Rivera y exponía su deseo de enfretar a «The CEO», quien también es campeona de NJPW STRONG y de RevPro:

«Solo quiero patearle el trasero. Solo quiero patearle el trasero a todo el mundo. Pero no quiero hacer una pelea callejera. Me encantaría hacerlo, porque ella ha tenido unos combates impresionantes, hizo esto en NXT con Bayley, quiero hacer un Iron Woman match con ella. Es su momento. A ella le gusta hacer cosas locas, y creo que está en otro nivel, y eso definitivamente pondría mi trasero en forma. Realmente quiero hacerlo».

¿Te gustaría ver a Rosa luchando contra Moné?

The CEO takes over the @sherrishowtv pic.twitter.com/NXsIoAm6a0 — Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) January 13, 2025

► Unas ganas que vienen de lejos

La verdad es que la oriunda de México desea luchar contra la ex WWE desde que se unió a la casa Élite:

«Hay mucha esperanza de que ella sea una miembro que genere un cambio en el vestuario y por todo lo que ha logrado siendo quien es. Sin duda, tiene una gran influencia en el mundo del entretenimiento. Creo que muchas personas están ansiosas por trabajar con ella, me incluyo. Cuando tienes jugadores como ella entrando en la arena, será interesante ver si puede decir y hacer lo que dijo, que es una revolución. Estoy emocionada por ello».