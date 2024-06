Mucho se ha hablado del debut de Mercedes Moné en AEW, de su primera lucha, en donde logró quitarle el Campeonato Femenil TBS a Willow Nightingale el pasado 26 de mayo en el PPV Double or Nothing 2024. Para gente como Eric Bischoff, fue una lucha que no fue tan buena, y que pudo haberse beneficiado si se hubiera mantenido más corta.

Para Moné, esa fue la lucha que se robó el show. Lo cierto es que ahora hemos podido conocer cómo se sentía Moné momentos antes de su combate, regresando al ring tras más de un año de no haber podido luchar a causa de una fea lesión en el tobillo, que incluso los médicos le llegaron a decir que era lo suficientemente mala como para hacerla retirar.

► Thunder Rosa habla de los nervios de Mercedes Moné por su primera lucha en AEW

El testimonio lo da la ex Campeona Mundial AEW, Thunder Rosa. La mexicana estuvo como invitada recientemente en el podcast Busted Open Radio, y allí admitió que vio algunos nervios en The CEO. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Definitivamente se notaron algunos nervios por parte de la CEO. Estaba muy, muy nerviosa antes de la lucha. Esta lucha era muy importante para ella a nivel personal debido a la gravedad de su lesión, y cuando eso está en tu psique, sabiendo que cuando se lesionó, eso fue todo, no iba a poder luchar.

«El hecho de que pudiera luchar al nivel que lo hizo el domingo, y demostró para sí misma que todavía puede hacer esto y lo hace a un nivel que la gente desearía poder hacerlo».