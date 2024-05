Thunder Rosa explora etapa musical con una canción

La luchadora mexicana Thunder Rosa ha explorado varias etapas de su carrera profesional, pues además de subir al ring de lucha libre, ha hecho otras cosas y ahora probará suerte como cantante.

La Mera Mera, en sus redes sociales, informó que el 5 de mayo, a las 11:00 en su canal de YouTube estará estrenando su canción «Yo quiero volar», la cual es del género regional mexicano.

“Yo Quiero Volar”

My new single available everywhere on “#5deMayo” 5/5/24

And Premieres on my https://t.co/ZepluDBs5Y

Music 🎶 by @reynabosquez_

Producer @TonyStAllen

Music video by piedraspintas

Director Jose Pablo Acevedo pic.twitter.com/5AOBu5Es8y

— Thunder Rosa (@thunderrosa22) April 30, 2024