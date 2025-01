Además de haber sido Campeona Mundial en la NWA, Campeona Princesa Internacional en Tokyo Joshi o Campeona de Tríos en Lucha Underground, la luchadora mexicana Thunder Rosa fue Campeona Mundial en AEW durante 172 días de marzo a septiembre de 2022. Le ganó el título a Britt Baker en Dynamite: St. Patrick’s Day Slam. Lo retuvo contra Nyla Rose (Battle Of The Belts II), Serena Deeb (Double or Nothing), Marina Shafir (Dynamite), Toni Storm (Forbidden Door), Miyu Yamashita (Dynamite: Fight For The Fallen) y Jamie Hayter (Battle of the Belts III). Nunca lo perdió, tuvo que devolverlo debido a una lesión.

► Lo bueno y malo de ser campeona en AEW

Estar en la cima es diferente en cada empresa, ¿cómo se siente en «Where The Best Wrestle»? La oriunda de Tijuana lo explica en una reciente entrevista con Tim Hann Rivera:

“Ganar el título significa todo. Hermano, me llevó de los más altos de los altos a los más bajos de los bajos. El éxito puede ser como una droga, y puede ser algo a lo que te enganchas, la atención y todo, la fama. Pero también puede ser muy perjudicial para tu alma, perjudicial para tu vida y puede ser perjudicial para tu salud mental si no sabes cómo manejarlo. Cuando gané el título, no creo que mentalmente estuviera preparada para ello porque vino con tanto, tanto bueno y malo al mismo tiempo.

«Lo bueno fue que creas historia, tienes una plataforma más grande, estás en otro nivel ahora, la gente te ve con otros ojos. La gente te ve como la mejor, ¿verdad?

«Y en el lado negativo, ves a las personas inseguras, la envidia, los celos, ves lo peor de todas las personas. Luego ves a tus amigos volverse en tu contra, o personas en las que pensabas que podías confiar, ya no puedes confiar más en ellas. Es desgarrador, pero tienes que mantenerte fuerte, ¿verdad? Así que creo que con todas, incluso después de que perdí el campeonato, cuando veo que alguien más está recibiendo una oportunidad por el título o es campeona, trato de mostrarles respeto y tratarlas bien porque yo he estado en sus zapatos.

«Es un momento muy importante, es un momento muy especial en la carrera de cualquiera. Muy pocas personas pueden decir que han sido coronadas en su ciudad natal, con su gente, con su familia. Así que es importante hacer que ellas también se sientan especiales porque nunca quiero que nadie pase por lo que pasé después de ganar mi título, y solo mostrar un poco de sororidad y hermandad, eso también es importante. Creo que nuestros peores enemigos podemos ser nosotros mismos, nuestra propia gente.”