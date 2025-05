En las últimas semanas, se ha vuelto costumbre que cuando la talentosa y querida luchadora chilena, Stephanie Vaquer, decide hablar en español en sus promos en NXT, algunos fans en la arena abuchean o chiflan y rechiflan a «La Primera», así como también, en redes sociales, muchos fans han criticado que Vaquer hable en su lengua materna.

Sin embargo, y pese a estar en empresas diferentes, la también talentosa luchadora de AEW, Thunder Rosa, sorprendió al defender a la actual Campeona NXT a capa y espalda, de lo que tanto ella como Dave LaGreca calificaron como ataques racistas. Estas fueron las palabras tanto de LaGrega como de Rosa en la más reciente edición del programa Busted Open Radio de Sirius XM.

► Así fue como Dave LaGrega y Thunder Rosa defendieron a Stephanie Vaquer de ataques racistas

Dave LaGreca: «Stephanie Vaquer fue blanco de comentarios xenófobos por no cortar su promo en inglés. Algunos fans tuitearon que “necesita aprender inglés” si quiere tener éxito en WWE. Entonces, si yo fuera una empresa importante ahora mismo y me preocupara la barrera del idioma con mi público, pienso que eso es pura mierda. Si estás emocionalmente comprometido con ese personaje… hablas de romper barreras—puedes romper barreras con alguien a quien estés absolutamente comprometido, dedicado y que ames.

«Creo que Stephanie Vaquer es alguien que me atrapó emocionalmente hasta el punto en que esa barrera del idioma realmente no significa mucho. He escuchado mucho eso de: “Bueno, ella todavía no domina bien el idioma inglés,” o “Si quiere un empuje grande y estar en el elenco principal, va a tener que dominar el idioma inglés.

«Yo digo que eso es una gran mierda. Pienso que eso es una gran mierda. Cualquiera que haya dicho eso—que se vaya a la mierda. Que se vaya a la mierda, pedazo de basura. Mierda. Porque no importa la barrera del idioma… esto es—¡es global! Sal de esa maldita burbuja de estas cuatro paredes en las que vives, idiota. Estoy harto de leer esta mierda en redes sociales. Estoy harto de leer esta mierda racista de la gente. Que se vayan a la mierda».

Thunder Rosa: «He vivido ataques similares como luchadora nacida en México. Solo imagina esto—tú lees eso. Yo tengo que vivirlo todo el tiempo. Lo vivo todo el maldito tiempo. Cuando me dijeron que regresara a mi país, cuando me dijeron que me callara la boca, que no puedo hablar inglés. Cuando me dijeron que no estoy capacitada para cortar promos en la televisión—todo el tiempo. Y leo eso todo el tiempo. Es como… te va quitando la vida.

«Quiero reconocer al equipo de promos de Vaquer por entender cómo contar una historia sin necesidad de un inglés perfecto. Quien sea su escritor, quien la ayuda a hablar y hacer estas promos, es brillante. No todos tienen esa oportunidad. Porque recuerdo que cuando escribían promos para mí en Lucha Underground, mi inglés no era tan bueno como ahora. Eso fue hace como diez años. Tenía que pedirles que cambiaran las palabras porque no podía pronunciarlas. Y no había nadie para enseñarme cómo hacerlo. Así que tienes que encontrar la maldita forma de hacerlo tú misma.

«El agotamiento emocional de ser juzgada constantemente por el idioma en lugar del talento: hay muchas personas como yo que tienen las mismas dificultades, porque no podemos pronunciar ciertas cosas. Es una lucha. No solo tenemos que aprender el estilo de lucha—especialmente en televisión—y encima, tenemos que aprender a hablar y decir ciertas cosas de cierta manera.

«Entonces nos equivocamos en la pronunciación y la gente se burla de nosotros todo el tiempo. Es jodidamente difícil. Es muy difícil. Y es solo el hecho de que no podemos estar leyendo todo eso todo el tiempo—porque si lo haces, te desanimas. Y piensas, ‘Mierda, ¿qué demonios tengo que hacer ahora para mejorar?’

«Oyentes y haters: es muy, muy difícil. Es verdad. Para las personas que no son de aquí, y quiero que todos los oyentes entiendan esto—y también todos mis haters en Twitter, que siempre dicen, ‘Oh, no escucho Busted Open los miércoles porque odio a Thunder Rosa’.

«¿Adivinen qué? Trabajo con todas mis ganas. Y las personas que están en mis mismos zapatos, trabajamos con todas nuestras ganas para aprender inglés y poder trascender y transmitir en televisión—para que entiendan nuestra lucha, para que entiendan por lo que pasamos, para que entiendan por lo que seguimos pasando todos los días.

«Porque no somos de aquí. Porque algunas personas no quieren aceptar que estamos aquí, y que vamos a quedarnos aquí. Trabajamos el triple que cualquiera, porque si no lo hacemos, no tenemos oportunidad.

«Esto no fue solo otro segmento—fue un punto de inflexión. Uno donde el racismo, la xenofobia y el control anticuado en la lucha libre fueron expuestos en vivo y sin filtro».