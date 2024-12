Thunder Rosa defendió campeonato en show navideño de Riot Cabaret

Con Mission Pro Wrestling inactiva y sin demasiados compromisos en AEW (aunque tenga programada lucha titular contra Mariah May para Worlds End 2024), Thunder Rosa se divierte fuera de los Estados Unidos de América sobre una de las promotoras más particulares del planeta, Riot Cabaret Pro Wrestling.

Allí, el pasado octubre, Rosa se coronó campeona en su primer combate con la casa londinense, al vencer a la entonces monarca Nina Samuels durante el evento Thunder Road. Y tras una primera defensa bajo los focos de Title Match Network en suelo yanqui, la mexicana regresó ayer al archipiélago británico para volver a ponerla sobre la mesa en el show Jingle Bell Brawl 2024, cita navideña de Riot Cabaret.

Rosa se reencontró con Samuels, pero su revancha no tuvo forma de mano a mano, sino de Triple Amenaza. Dani Luna, gladiadora de TNA, era la única rival original de Rosa por aparente lesión de Samuels, y cuando todo parecía dispuesto, Cassius, ganador minutos antes de un combate Holly Jolly Rumble, canjeó su deseo de que la ex campeona formara parte de la contienda. Et voilà. Un martes cualquiera en Riot Cabaret.

Con todo, «la Mera Mera» acabó poniendo de espaldas planas a Samuels otra vez, reteniendo la correa. De tal manera, parece abrirse la puerta a un próximo duelo, esta vez sí, entre Rosa y Luna.

► Resultados Riot Cabaret: Jingle Bell Brawl

Además del combate con Thunder Rosa, Dani Luna y Nina Samuels, Jingle Bell Brawl, celebrado desde el Clapham Grand de Londres (Inglaterra), dio cabida a otros nombres notorios, como Cara Noir, Michael Oku, Spike Trivet o Zozaya. He aquí los resultados completos de la velada.

Michael Oku (con Amira Blair) derrotó a Cara Noir .

. Nico Angelo derrotó a Mulligan .

. Se anunció que por lesión de Mark Andrews (Campeón Riot Cabaret), Flash Morgan Webster defendería el estatus de su colega ante Eddie Dennis en el estelar.

HOLLY JOLLY RUMBLE: Cassius derrotó a Zozaya, Visage, Jordan Saeed, Simon Miller, Amira, Harley Hudson, James Ellis, Klassy Karen, Artemis, Joe Blazr y Session Moth Martina . Zozaya, MVP de la contienda, fue el último eliminado vía Cassius.

. Zozaya, MVP de la contienda, fue el último eliminado vía Cassius. LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Charles Crowley derrotó a Spike Trivet .

. CAMPEONATO FEMENIL RIOT CABARET, TRIPLE AMENAZA: Thunder Rosa (c) derrotó a Nina Samuels y Dani Luna para retener el título .

. LUCHA SLAMBALL: Sunshine Machine derrotaron a Greedy Souls [3-2] . Los puntos para cada equipo se decidían mediante un Body Slam.

. Los puntos para cada equipo se decidían mediante un Body Slam. CAMPEONATO RIOT CABARET: Eddie Dennis derrotó a Flash Morgan Webster (c) por DQ . El título no cambió de manos, pues Mark Andrews endosó un muletazo contra Dennis, provocando la descalificación.

. El título no cambió de manos, pues Mark Andrews endosó un muletazo contra Dennis, provocando la descalificación. Como cierre, hubo trifulca entre Subculture, Eddie Dennis, Nico Angelo y Thunder Rosa, y en última instancia, se sumó Mr. Bobbly (famosa mascota de un antiguo programa de la BBC), quien acabó por cantar junto a Rosa la canción «Fairytale of New York» de The Pogues.