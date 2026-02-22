Thunder Rosa da un mensaje contra el odio

Una de las noticias que más llamó la atención durante la reciente edición de AEW Collision fue el regreso de Thunder Rosa al ring, tras pasar un buen rato fuera debido a una lesión, y lo hizo de gran manera derrotando a Julia Hart en un combate, que aparentemente la posicionaría como la siguiente retadora al Campeonato Femenil AEW de Thekla, luego de que esta última saliera a confrontarla en una promo.

► Thunder Rosa es orgullosa de sus raíces

A pesar de que la principal noticia debía ser el regreso de Thunder Rosa al ring, parece que la situación no fue así, ya que la luchadora mexicana ha sido víctima de una serie de comentarios negativos y no sobre su desempeño (que puede ser bueno o malo dentro de la óptica de cada fanático), sino sobre sus orígenes. La «Mera mera» no dio más detalles en torno al contenido del mensaje, pero recientemente publicó un video en su cuenta de X señalando que está orgullosa de sus raíces y que todo lo que ha conseguido en la lucha libre ha sido a base de esfuerzo y sacrificio, e invitando a todos a que no conviertan un debate de lucha libre en un mensaje de odio.

«Quiero abordar algo importante. Recibí un mensaje de odio que no critica mi trabajo, sino que realmente ataca quién soy y de dónde vengo. No voy a repetirlo, no voy a darle a este tipo más atención, pero diré esto:

En los Estados Unidos, ahora mismo, mucha gente está siendo tratada como sospechosa; no por lo que han hecho, sino por sus nombres, sus acentos o el lugar de donde vienen. Y eso no es fuerza. Eso es miedo disfrazado de poder.

Yo soy Thunder Rosa y sí, estoy orgullosa de ser mexicana. Y sí, estoy orgullosa de ser de Tijuana. Y me he ganado cada paso que he dado en este negocio con disciplina, sacrificio y amor por la lucha libre.

Si no te gustan mis combates, mis promos, mi estilo… estás en tu derecho. La lucha libre es un deporte de pasión; el debate es parte de ello. Pero deshumanizar a las personas, amenazarlas, convertir la inmigración en un remate de chiste… eso no es fanatismo. Eso es odio.

Así que este es mi mensaje para el vestuario, para la audiencia y para todos los que escuchan: podemos mantener la lucha libre ruda sin ser crueles. Podemos ser ruidosos sin ser peligrosos. Y podemos proteger esta comunidad negándonos a normalizar la intimidación.

Y a mi ‘Thunder Army’: no propaguen odio para responder. No lo compartan, no lo republicen. Denúncienlo. Apóyense unos a otros. Porque el ring es donde luchamos, no en los comentarios, no contra la identidad de alguien.

No me voy a ninguna parte. Seguiré presentándome por las personas que se ven reflejadas en mí y por los fans que creen que la lucha libre es para todos.»

Desde SÚPER LUCHAS, extendemos nuestro apoyo a Thunder Rosa por esta incómoda situación, y consideramos que nadie debe ser víctima de mensajes de odio, indistinto de cómo sea su personaje o su desempeño en el ring.