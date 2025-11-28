Thunder Rosa anuncia el fin de su matrimonio

Thunder Rosa lleva meses sin aparecer en la escena, debido a que se encuentra lidiando con una lesión; sin embargo, parece que esta situación cambiará pronto, y recientemente manifestó que esperaba volver pronto al ring.

► Thunder Rosa tenía 14 años de matrimonio

Mientras la ex Campeona Mundial AEW se enfoca en su recuperación, recientemente confirmó una importante transición en su vida, ya que declaró oficialmente en su cuenta de Instagram que ella y su esposo, Brian Cervantes, se han separado tras pasar 14 aos juntos. Se casaron en 2006 y fueron socios tanto en la vida como en los negocios, ya que junto a Cervantes fundaron Mission Pro Wrestling. Ahora, la pareja ha decidido tomar caminos separados, y la luchadora mencionó que su relación termina en buenos términos y pidió privacidad mientras comenzaba esta nueva etapa en su vida.

«Después de 14 años juntos, Brian Cervantes y yo hemos decidido tomar caminos separados de forma amistosa y respetuosa. Las relaciones a veces cambian de forma, pero el cariño y el respeto se mantienen».

«Tuve el privilegio de criar y adoptar a su hijo como mío, un regalo que siempre llevaré en mi corazón».

“Agradezco el apoyo que recibí al principio de mi carrera y les pido respeto y comprensión durante este tiempo de transición. Gracias por siempre estar a mi lado”.

La última vez que vimos a Rosa en pantallas, estaba compitiendo por el Campeonato Femenil ROH, donde no logró vencer a Athena en Supercard of Honor en julio. La mexicana luego apareció como participante en el Casino Gauntlet Femenil en AEW All In (donde Athena también salió victoriosa), y a partir de allí ha iniciado su recuperación.