Thunder Rosa aconseja a AEW: «Necesitamos capturar la esencia»

«La Mera Mera» Thunder Rosa aplaudía recientemente a la división femenina de WWE NXT. Ahora, ¿cómo cree que podría ir a mejor la de AEW? Ella precisamente va a desafiar por el Campeonato Mundial que ostenta Mariah May en un combate Tijuana Street Fight en el último evento de pago por visión de 2024, Worlds End.

► ¿Cómo mejorar la división femenina?

“Todas tienen su estilo, su sabor, su personaje. Todas son diferentes en la división. Aún siento muy fuertemente que necesitamos babyfaces realmente fuertes para enfrentarse a las personalidades tan fuertes que tenemos como heels. Una de las razones por las que Willow Nightingale es tan popular no es solo porque sea buena, sino porque es una verdadera babyface. Ha logrado llevarlo al siguiente nivel. Una de las razones por las que para mí fue tan entretenido y divertido trabajar, no solo con Toni Storm, porque Toni estaba convirtiéndose en babyface, sino que cuando trabajaba conmigo se transformaba en heel, es porque yo pensaba: ‘Ok, tengo que ser una verdadera babyface’, y fue un desafío para mí, porque sabes cómo soy. Pero no se trata de quién soy como Melissa, sino de quién Thunder Rosa necesita ser en el ring para la historia- Cada vez que estaba con Deonna Purrazzo en el ring y cada vez que ella hacía una promo, era un desafío. Siento que eso es lo que necesitamos con las mujeres que tenemos. Son muy fuertes en el ring, pero en términos de personalidad, como babyface o heel, necesitamos capturar esa esencia básica de la lucha libre profesional. Si eres realmente un heel, sé un maldito heel. Si eres un babyface, no necesitas hacer todo tu repertorio. Solo lleva a la gente en el viaje y haz que sufran contigo», expone la guerrera de México en AEW Unrestricted.

