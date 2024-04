Thunder Rosa a Deonna Purrazzo: «AEW no es TNA»

Thunder Rosa y Deonna Purrazzo han tenido problemas entre ellas últimamente en AEW mientras persiguen el Campeonato Mundial en manos de Toni Storm, por el cual las dos tuvieron su oportunidad, la «Mera Mera» en Dynasty y «The Virtuosa» en Revolution, siendo ambas derrotadas. Por ahora, se desconoce quién será la siguiente retadora al título, pero la guerrera de México envía un mensaje a la de Nueva Jersey sobre ganarse sus galones en la casa Élite.

► Thunder Rosa a Deonna Purrazzo

«Tenemos una relación profesional, no somos enemigas. Es una relación profesional, dejémoslo muy claro. Ella es la recién llegada, tuvo su oportunidad en un evento de pago con 16,000 personas. Perdió y ahora está un poco amargada porque no se rindió. Lo vi, sí, los métodos que utiliza Toni para ganar sus combates han sido muy cuestionables, pero bastante efectivos, ¿verdad? Eso es algo que realmente le molesta. Ella habla de que es la nueva era de la virtuosa, y ella es una luchadora muy decorada, pero esta es otra empresa y tienes que ganarte tus galones.

«Siento que cuando ella llegó, sentí que algo me fue robado, acababa de regresar de una lesión y tuve que esperar. Pero sabes qué, está bien. No estaba allí para ser su amiga. Iré y haré combates con ella cuando sea necesario, porque sé que ambos estamos tratando de obtener el mismo título. Pero si está en mi camino, haré lo que sea necesario para sacarla del camino.

«No voy a ser la misma persona que era hace dos años cuando solía soportar muchas cosas, eso se acabó, se terminó. No es que esté enojada, no es por ser latina, no, estoy equilibrando las cosas. Punto. Así es como hacemos negocios. Te metes conmigo, juegas, y vas a descubrirlo.»