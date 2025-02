Thompson dispuesto a pelear con Cerrone en su regreso a UFC

A Stephen Thompson le gusta la idea de una posible pelea con Donald Cerrone. Cerrone (36-17 MMA, 23-14 UFC) anunció recientemente que ha vuelto a entrar en el grupo de pruebas antidopaje de la UFC y que planea volver de su retiro para dos peleas más.

Thompson (17-8-1 MMA, 12-8-1 UFC), un veterano de la UFC, cree que una pelea con Cerrone tiene sentido.

“ Pensé que sería fantástico si no quiere bajar el peso a 155 libras, tal vez hacer esa pelea en 170 libras. Pensé que sería genial tener a dos veteranos como él de regreso y enfrentarse entre sí, pero aún no hay nada programado. Pero eso es lo que espero, abril o mayo”.

«Wonderboy» ha estado peleando contra una gran cantidad de contendientes importantes en la última década, pero ahora se encuentra habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco combates y dos derrotas consecutivas por detención ante Shavkat Rakhmonov y Joaquin Buckley.

Dicho esto, el ex dos veces retador al título de peso welter de UFC todavía siente que puede competir a un alto nivel.

“No gané mi última pelea ni la siguiente, pero seguimos trabajando duro. No nos rendiremos. Creo que lo logré. Me siento tan rápido como hace 10 años, me siento tan bien, como si estuviera montando en bicicleta, pero dedico más tiempo a asegurarme de que mi cuerpo se sienta bien.

“Con la terapia de masajes, con la recuperación, el baño de hielo, tal vez tomándome ese día libre en el que no me esfuerzo tanto. Tal vez esté trabajando solo en la técnica y simplemente fluyendo, dándole al cuerpo suficiente tiempo para sanar, y creo que eso es crucial”.