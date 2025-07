Thomas: «Mitchell tendrá problemas con los pesos gallos elites»

Din Thomas elogia el regreso de Bryce Mitchell al peso gallo, pero no está seguro de cómo le irá contra el escalón superior.

Mitchell (18-3 MMA, 9-3 UFC) sobrevivió a una caída temprana para superar en agarre a Said Nurmagomedov (18-5 MMA, 7-4 UFC) en camino a una victoria por decisión unánime el sábado pasado en UFC on ABC 9 desde el Etihad Arena en Abu Dhabi.

Thomas, quien trabajó en el equipo de analistas para la transmisión, admite que Mitchell superó sus expectativas.

«Bryce Mitchell estuvo brillante. Sinceramente, antes de esta pelea, no creía que fuera a ganar. No creía que diera el peso, y mucho menos que ganara. No creía que la pelea se fuera a dar. Pero horas después del pesaje lo vi caminando por el hotel igual de vibrante, taconeando como si se hubiera ganado la lotería, y pensé: ‘¡Eh!’. Tuve que cambiar mi predicción. Salió y tuvo un primer asalto difícil, y a pesar de eso, se llevó la victoria y superó con creces a Said Nurmagomedov. Fue brillante».