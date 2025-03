Thomas: “Delirio llevó a Topuria a dejar vacante título de peso pluma»

El analista de UFC Din Thomas está sorprendido e impresionado por la decisión de Ilia Topuria de abandonar voluntariamente el campeonato de peso pluma de UFC.

Llegar a la cima del deporte y conseguir un cinturón de la UFC es una experiencia que solo unos pocos consiguen en sus carreras de MMA. Topuria (15-0 MMA, 8-0 UFC) lo logró con una racha invicta hasta la cima, derrotando a Alexander Volkanovski para quedarse con el oro y luego noqueando a Max Holloway en octubre para su primera defensa.

Parecía que Topuria estaba a punto de dejar una huella legendaria en la división de 145 libras, pero lo interrumpió. El director ejecutivo de UFC, Dana White, anunció que Topuria dejará el título para pasar al peso ligero, citando la falta de nuevos objetivos y la dificultad de reducir el peso hasta el límite de peso pluma.

Thomas, un veterano de MMA que ahora se desempeña como un destacado analista de ESPN y UFC, no está convencido del razonamiento presentado para Topuria y lo vio más como un producto de la confianza inquebrantable que ha demostrado a lo largo de su carrera.

«Es increíble para mí que esté renunciando a esto ahora. No hay forma de que un chico renuncie a los puntos de PPV y a su condición de campeón de la UFC, tan pronto, sin ninguna razón aparente, y ninguna razón real más allá de que no puede dar el peso. No necesariamente creo eso. Es un chico joven. Puede que le resulte incómodo dar el peso, pero no necesariamente creo que no pueda dar el peso.

“Pero, ¿y si quiere ascender? Que suba, pero eso se debe a la confianza que tiene Jon Jones y quizás a un poco de la ilusión que uno tiene para ser un buen peleador. Pero pensar que simplemente va a renunciar al cinturón y decir ‘No hay problema, iré a buscarlo en el peso ligero’ es una forma de pensar tan alocada, tan delirante”.