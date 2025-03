Thomas advierte a Dustin Poirier sobre pelea de retiro en su ciudad natal

El analista de ESPN y UFC, Din Thomas, sugiere que UFC no apoyará que Dustin Poirier obtenga su final ideal.

Poirier (30-8 MMA, 22-7 UFC) reveló que la UFC está trabajando actualmente para que su pelea de retiro se lleve a cabo el verano en su estado natal de Luisiana . “The Diamond” solo apunta a leyendas.

“Una cosa que sé sobre la UFC: no les importa un carajo tu pelea de retiro. De hecho, les gustaría verte en tu pelea de retiro en camilla, con un collarín. Así es el juego. Si puedes tener una pelea de retiro de la que ellos sepan y sales victorioso, has ganado. Has vencido a la UFC. Nate Díaz venció a la UFC. Pero eso no sucede”.