El ex-luchador de la WWE Thom Latimer es desde hace muchos años una pieza importante de la NWA. Es Campeón Mundial de Peso Completo. Y en una reciente entrevista habló sobre el presente de la compañía, su reinado, su estilo de vida o su compañero Aron Stevens, con quien coincidió en su antigua empresa, donde eran conocidos, respectivamente, como Kenneth Cameron (también Bram en TNA) y Damien Sandow.

► En palabras de Tom Latimer

Cuando era Campeón Mundial de Peso Completo NWA

“Siempre hay un nivel de presión en la lucha libre profesional. Solo eres tan bueno como tu último combate. No importa si eres campeón mundial o no; todo lo que toques puede convertirse en oro. Mi plan es entrar y salir de la misma manera que entré: como el rostro de la empresa. Si tienes otras ideas, estás en el trabajo equivocado. Esto es lucha libre profesional: en tres segundos puedes ganar o perder. Nunca debes dar nada por sentado, porque al minuto siguiente estás viendo las luces y todo terminó.”

Rivales en la National Wrestling Alliance

“Silas Mason es un tipo que definitivamente tiene lo que se necesita para desafiarme. No creo que haya nadie más en el roster que pueda llevarme al límite como él. Cada vez que hemos estado en el ring juntos ha sido una pelea brutal. Él puede destruirme, y sé cómo aprovechar mi experiencia para quizás superarlo o incluso engañarlo si es necesario. Quiero ser el campeón y voy a hacer lo que sea necesario para lograrlo, sea de la manera correcta o no.”

La relación con Aron Stevens

“Aron es fenomenal, uno de los mejores del mundo en lo que hace. Desde que llegué a FCW/NXT, aprendí muchísimo a su lado, aunque al principio no nos llevábamos muy bien. Él ya había recorrido el mundo y había estado en SmackDown; yo era el novato que llegaba al desarrollo. Con el tiempo, he podido trabajar con él y ahora tenemos un respeto mutuo. Cada segundo a su lado es una oportunidad de aprendizaje. Es oro en todo lo que hace y merece más reconocimiento del que ha tenido.”

La evolución de NWA

“La NWA está evolucionando, mezclando la lucha libre clásica con un estilo más moderno, tipo rockstar. Con Roku y el enfoque en historias más cinematográficas, podemos mostrar tanto lo que sucede en el ring como interacciones fuera de este. Es una oportunidad de explicar mejor las tramas y de que los fans se involucren más allá de los combates y promos tradicionales.”

Los territorios de la lucha libre

“Los territorios son importantes para que los luchadores sigan obteniendo experiencia y para que la empresa pueda identificar quién tiene potencial para TV. Es como en los viejos tiempos, pero bajo un mismo paraguas, compartiendo talento. Los territorios permiten que los luchadores continúen creciendo y mostrando sus habilidades.”

Estilo de vida

“Siempre tendré algún vicio; el chocolate es el nuevo alcohol para mí. Gasté cientos de libras en chocolate en mi último viaje al Reino Unido. Aunque trato de mantenerme limpio de otras cosas, el chocolate sigue siendo mi debilidad. Es peor que ser alcohólico, diría yo.” “El mejor bronceado en el vestuario es Tim (Storm). Para mí, me gusta verme bronceado porque resalta más mi físico, especialmente al final de mi carrera. Cuando me vuelva villano, probablemente dejaré crecer el vello nuevamente. Estar bronceado ayuda a que todo se vea mejor, incluso después de comer demasiado chocolate.”

