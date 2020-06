Thiago Santos pide oportunidad titular o pelea con oponente en el top 5

Thiago Santos quiere una gran pelea a su regreso al octágono. Santos no ha estado en acción desde marzo de 2019. Le dio al campeón de peso semicompleto de UFC Jon Jones todo lo que podía manejar e incluso estuvo cerca de lograr la sorpresa.

Al final, "Bones" retuvo con éxito su oro por decisión dividida. Santos ha sido dejado de lado desde que se sometió a una cirugía, pero está cerca de regresar.

Santos está ansioso por volver a la acción. Dicho esto, le dijo a MMAJunkie que espera luchar por el oro de peso semipesado o recibir un oponente clasificado entre los cinco primeros.

"Si estas cosas suceden sobre Jon, si realmente no quiere pelear, la división de peso semicompleto necesita avanzar. Necesita continuar. No puede quedarse parado. Me gustaría hacer cola por el cinturón contra Jones o contra Dominick Reyes. Nunca sabemos qué va a hacer UFC. Estoy haciendo lo que necesito hacer. Sigo entrenando. Me estoy preparando para cuando el UFC me lo diga. Voy a estar 100 por ciento listo. Me gustaría pelear por el cinturón o alguien entre los cinco primeros ".