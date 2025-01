Thiago Moises aún tiene ambiciones de título tras 14 peleas en UFC

Thiago Moises venció a Trey Ogden por decisión unánime el sábado en la cartelera preliminar de UFC Fight Night 249 en el UFC Apex en Las Vegas.

Eche un vistazo al interior de la pelea con Moisés, quien regresó a la columna de victorias después de su primera derrota por decisión en casi cinco años.

“Estoy muy feliz de haber conseguido la victoria esta noche. Esto fue muy importante para mí. Trey es duro. Fueron 15 minutos difíciles. Creo que la experiencia jugó un papel muy importante esta noche porque sentí que estaba haciendo un gran trabajo, y luego vi que la forma de ganar era el ground and pound y me mantuve firme. … Sabía que tenía la segunda y la tercera ronda con seguridad. Tenía mucha confianza”.

“Vuelvo al gimnasio y sigo mejorando. En Florida, en American Top Team, hay tantos luchadores y entrenadores excelentes… Es imposible no mejorar. Simplemente hay que presentarse”.

“He peleado contra los mejores de esta división. Solo tengo 29 años. Quiero seguir mejorando. Mi objetivo es convertirme en campeón. Pelearía con cualquiera. Nunca le dije que no a ninguna pelea que me ofreciera la UFC. Solo quiero pelear en mayo porque mi esposa está embarazada y espera un bebé para junio. Entonces pelear en mayo sería perfecto”.