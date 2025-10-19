Thekla: Un pollo muerto, WWE, Japón y al final AEW

En WrestleDream 2025, Thekla tuvo su lucha más grande hasta la fecha en AEW, a pesar de salir derrotada frente a la excampeona mundial Jamie Hayter. ¿Cómo está viviendo su viaje de Japón a Estados Unidos y su aventura All Elite?

► En palabras de Thekla

La mudanza a Estados Unidos para unirse a AEW

“Ha sido increíble. Todo lo que esperaba. Me encanta estar de vuelta en Estados Unidos. Viví aquí brevemente cuando tenía 15 años, pero ahora es diferente. América es una locura, es divertida, y AEW es igual: loca y divertida. No me puedo quejar. Viví en Japón cinco años, y de repente, en cuestión de cuatro o cinco días, dejé todo atrás. Regalé casi el 80 % de mis cosas y me mudé a un apartamento vacío en EE.UU. Fue aterrador pero liberador. A veces necesitas soltar cosas, incluso personas. Me gusta reinventarme; lo he hecho toda mi vida. Si te quedas en tu zona de confort, nunca aprendes nada.”

Dejar Japón y Stardom

“Amaba mi vida en Japón. Me encantaba trabajar en Stardom, así que fue difícil cortar esos lazos de forma tan drástica. Pero cuando llegué a AEW y estuve backstage, sentí que el aire era fresco. Pensé: ‘Este lugar sí que vale la pena dejar todo aquello atrás’. Así que me emocioné, y sigo emocionada.”

La división femenil de AEW

“Tenemos un roster muy talentoso. Cada una tiene una personalidad y un aura distinta. Cuando ves las entradas de todas, cada una brilla de manera única, pero todas parecen estrellas. Es algo increíble y no fácil de lograr. Estoy muy feliz de trabajar con mujeres tan geniales.”

El aura de su personaje

“Cuando hice mi pose de araña y lancé la lanza (spear), el público reaccionó fuerte. Eso ya había sido viral en Stardom, así que sabía que iba a funcionar. Pero trato de no enfocarme en la fama. Hay fans y hay haters. Lo que me importa es dormir tranquila sabiendo que hice un buen trabajo y tener el respeto de mis colegas. Los fans son volubles: hoy te aman, mañana no, y no puedes volverte loco por eso.”

El Triángulo de la Locura (con Julia Hart y Skye Blue)

“Trabajar con Julia y Sky ha sido genial. Tenemos una química indiscutible. Ellas son excelentes haciendo movimientos en pareja, y yo pongo la cereza del pastel con mis atrocidades en el ring. Visualmente funcionamos muy bien juntas. Ahora somos un triángulo, pero quién sabe qué forma tomaremos después. Nunca me consideré una chica ‘espeluznante’, pero me gusta cómo suena ‘las chicas espeluznantes’. Estoy en medio del grupo y pensé: ‘¿Sabes qué? A la mierda, voy con ello’. Tiene sentido. Ellas son las espeluznantes y yo soy la cabrona, así que funciona.”

Experiencia viviendo y luchando en Japón

“Fue una montaña rusa. Viví el COVID allí, sola, en una habitación de dojo destartalada, entrenando 20 o 30 horas a la semana, aprendiendo japonés. Luego llegó Stardom, la fama, las lesiones, las victorias y derrotas. Japón fue lo mejor que me ha pasado. Refiné mis habilidades y gané experiencia. Al principio fue duro ganarme el respeto, pero lo logré con trabajo duro. Siempre estaba entrenando, incluso cuando estaba agotada. Vivía justo encima del ring, así que no podía escapar del sonido del entrenamiento. También me esforcé por aprender japonés. Después de dos años ya podía conversar. Esa dedicación me hizo ganar respeto. El espíritu de lucha japonés es increíble. Nunca se rinden. Combiné eso con mi ética de trabajo y mi amor por su cultura, y eso me hizo ganarme mi lugar allí.”

Cómo empezó su afición al wrestling

“Tenía 18 o 19 años. Era fan del punk y el metal, y en mi club favorito hicieron un evento que mezclaba lucha libre y música punk. Había mil personas y un tipo golpeaba a otro con un pollo muerto del supermercado. Fue tan extremo que pensé: ‘¿Qué diablos es esto? Esto es increíble’. Me enganchó. Luego empecé a ver WWE y entré a la escena independiente en Austria. Nadie se interesaba mucho por la lucha allí, pero yo iba a la escuela de arte y tocaba en bandas punk, y pensé: ‘Si le agrego lucha libre, será el combo perfecto’. Cuando descubrí que podía combinar eso con Japón, supe que era lo mío. Después de mi debut dije a mis amigos: ‘Algún día me verán en AEW’. Y aquí estoy. Manifestación en su máxima expresión.”

Sus metas

“Mi meta es la dominación total de AEW. Quiero estar en la cima, ser creativa, elegir a quién quiero destrozar, y expresar mi visión del mundo a través de lo que hago. Quiero dejar mi marca. Fuera del ring, sigo con mi arte. Pronto habrá grandes anuncios sobre mis proyectos artísticos. He estado enfocada en AEW, pero volveré a pintar, dibujar y hacer exposiciones. Estén atentos.”