AEW Dynamite: Thekla sigue siendo la Campeona Mundial AEW: venció a Thunder Rosa

La primera defensa de la Campeona Mundial AEW, Thekla, fue ante Thunder Rosa, quien regresó recientemente después de una lesión que la mantuvo fuera desde All In Texas en julio de 2025. La mexicana ha tomado impulso con victorias sobre las Sisters of Sin y sobre Julia Hart.

► Momentos clave

Thunder Rosa llegó con una bandera texana y fue arropada como local. Durante los primeros minutos dominó a Thekla tanto arriba como abajo del ring. Pero la Campeona Mundial es hábil, y pudo darle la vuelta a la tortilla, recetándole una andanada de machetazos al pecho para luego azotarla en la barrera de protección.

La mexicana, quien cuando fue campeona nunca perdió el título en el ring, sino por lesión, hacía lo posible para escaparse de las rudezas de Thekla, quien hasta le jaló las trenzas para lastimarla. Luego, un candado cruzado con el añadido de que intentaba desquijararla.

Tarántula invertida por parte de Thekla. Thunder Rosa pudo aplicar un Stunner para luego lanzarse con lariat en la esquina, unas patadas voladoras y un Northern Lights Suplex con puente.

La mexicana subió a las cuerda. Thekla la bajó con un superplex y la remató con Spear, pero no quiso que la cuenta llegara a tres, pues prefirió seguir golpeándola. Fue un error, pues falló el Curb Stomp, así que Thunder Rosa le aplicó un Cutter y después un Thunder Driver que casi significa el final.

Thunder Rosa falló un lariat. Thekla la impactó con Spear, y esta vez no perdonó: Con un par de Curb Stomps terminó la contienda.

► ¿Y ahora qué?

Thekla todavía le impactó otro Curb Stomp a Thunder Rosa. Kris Statlander quiso intervenir, pero el cuerpo de seguridad evitó la confrontación.