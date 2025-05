Thekla ya se fija en una primera oponente en AEW

Todavía no es oficial pero días atrás reportábamos que All Elite Wrestling ha firmado a la luchadora Thekla, quien ya tiene a su primera rival en la mira. En realidad, se trata de una luchadora de Ring of Honor -de hecho, de la actual e histórica Campeona Mundial ROH, Athena– pero no solo esta ha expresado interés en mudarse de vestidor sino que justamente «The Toxic Spider» llegaría a AEW.

► Thekla vs. Athena 2

Ahora, ¿por qué «The Princess of War»? Atendamos a las palabras de Thekla en Wrestling Observer Live:

«Ouuu, sí (hay una lucha que recomendaría a quienes no han visto mi trabajo). Tuve una gran lucha por el título contra Athena por el Campeonato de Ring of Honor en enero. Ella vino a nuestra promotora, empezamos como un equipo en parejas y todo iba bien, pero luego empezamos a no soportarnos, como era de esperarse. Me llamó hussy (una forma despectiva de decir chica fácil) y de ahí todo fue escalando… Y tuvimos una lucha fenomenal, ella me dio una paliza y yo también le di con todo, pero al final terminamos, ya sabes, en buenos términos. Fue muy divertido y sin duda lo haría de nuevo con ella. Así que, si alguien está interesado, definitivamente recomiendo que vean esa lucha.»

Fueron cuatro las veces hasta ahora que ambas luchadoras compartieron el cuadrilátero, todas ellas en este 2025. En Stardom New Year Dream se unieron para vencer a Mina Shirakawa y Tay Melo. En Stardom New Year Stars 2025, Athena, Hanan y Koguma derrotaron a Thekla, Momo Watanabe y Saya Kamitani. En la segunda noche del mismo evento, Athena, Momo Kohgo y Hazuki vencieron a Thekla, Momo Watanabe, Ruaka y Saya Kamitani. Y al día siguiente, Athena derrotó a Thekla en un combate por el Campeonato Mundial Femenil ROH.