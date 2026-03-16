Thekla retiene el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Kris Statlander

El Campeonato Mundial Femenil AEW estuvo en juego en un combate a dos de tres caídas entre la campeona Thekla y la retadora Kris Statlander. Este duelo llegó despupes de varios enfrentamientos donde la superioridad no fue clara de ninguna de las dos.

Statlander tomó la iniciativa desde el inicio con una ofensiva contundente que incluyó un delayed vertical suplex desde la segunda cuerda que casi le da la primera caída.

En un momento polémico, Thekla intentó utilizar su cinturón como arma, pero el árbitro se lo quitó. Sin embargo, poco después la campeona sorprendió a su rival con un pin mientras se sujetaba de las cuerdas sin que el oficial lo notara para que el primer punto se fuera del lado de la campeona.

Tras tomar la ventaja, Thekla castigó a Statlander fuera del ring, incluso conectando un Spider Superplex desde las alturas. Sin embargo, la retadora reaccionó con fuerza y llevó a la campeona contra la barricada y los escalones metálicos.

De regreso en el ring, Thekla atrapó a Statlander con su Flying Octopus, pero Kris logró liberarse y respondió con su movimiento final, el Saturday Night Fever de Kris Statlander. La maniobra le permitió igualar el marcador.

► Momentos clave

En la caída definitiva, Thekla empujó a Statlander contra el árbitro, dejándolo fuera de acción. Aprovechando la situación, la campeona tomó nuevamente el cinturón para intentar usarlo como arma.

Sin embargo, Statlander logró quitárselo y golpearla con él antes de aplicar otro Saturday Night Fever. El problema fue que no había árbitro para realizar la cuenta.

Cuando el oficial seguía fuera del ring, Thekla reaccionó con una spear seguida de un poderoso stomp. El árbitro regresó justo a tiempo para realizar la cuenta de tres gracias a las Hermanas del Pecado, permitiendo que la campeona retuviera el título.

► ¿Qué pasará ahora?

La actual monarca junto a sus compañeras siguen mostrando su supremacía y ahora Thekla buscará defender el cetro ante alguna nueva retadora.