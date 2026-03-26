Thekla retiene el Campeonato Mundial Femenil de AEW ante Mina Shirakawa

Thekla logró mantenerse como Campeona Mundial Femenil tras derrotar a Mina Shirakawa, en un combate que terminó en controversia.

Desde el inicio, la campeona intentó meterse en la mente de su rival con burlas, pero Mina respondió con una ofensiva a punta de golpes y ataques, llevando la acción incluso fuera del ring con duras patadas que pusieron en aprietos a Thekla.

La retadora dominó varios pasajes del combate, conectando ataques aéreos y llaves de sumisión que pusieron en riesgo el reinado de la campeona. Sin embargo, Thekla logró resistir y comenzó a castigar el brazo de Mina para frenar su ofensiva.

Ambas intercambiaron golpes en la recta final, con Shirakawa mostrando gran determinación al mantenerse en la pelea pese al castigo recibido.

► Momentos Clave

Cuando Mina parecía tener el control, Thekla intentó usar su cinturón del título como arma, pero el árbitro lo evitó. Sin embargo, sacó una manopla de acero para golpear a Mina y dejarla noqueada para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

La forma en que Thekla retuvo el campeonato deja abierta la puerta a una posible revancha, ya que Mina Shirakawa estuvo muy cerca de conseguir la victoria de manera limpia.